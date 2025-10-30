Электромобильность: Китай лидирует, а мир изучает феномен Норвегии

Впервые за всю историю наблюдений более каждый пятый (21%) автомобиль в мире был электрическим.

Эту статистику приводят в своем отчете аналитики Strategyand, которые исследовали глобальные тенденции в этом сегменте машин.

Между Китаем и США в сегменте BEV пропасть выросла

Лидерские позиции за три квартала снова занял Китай. Подсчитано, что на долю его автопрома приходится почти две трети мировых продаж электромобилей.

Продажи в третьем квартале выросли на 36% в годовом исчислении, превысив два миллиона регистраций, что привело к росту доли рынка BEV до 34%. Всего за период с 1 января по 30 сентября в Китае зарегистрировано 6 087 000 электромобилей.

Рынок электромобилей в США в третьем квартале вырос на 22% в годовом исчислении, впервые достигнув 10% доли рынка. Там за девять месяцев в сегменте BEV зарегистрировано 1 010 831 электромобиль.

Европа ушла в "большой плюс"

Пять ведущих рынков электромобилей в Европе выросли на 32% в третьем квартале 2025 года по сравнению с третьим кварталом 2024 года, причем Германия заметно выросла на 45% в третьем квартале по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

В целом пять ведущих стран ЕС можно разделить на две группы – рынки электромобилей (BEV) в Германии, Великобритании и Франции гораздо больше, чем в Испании и Италии.

Из трех крупнейших рынков Германия продолжила демонстрировать сильные показатели, которые наблюдались в течение 2025 года, подскочив на 45% по сравнению с третьим кварталом 2024 года. Действительно, этом году в Германии было продано больше BEV, чем за весь 2024 год.

Впрочем, рост по сравнению с 2024 годом в Великобритании и Франции был не таким удивительным: в третьем квартале они все же показали годовое увеличение на 21% и 16% соответственно. Примечательно, что доля рынка BEV в Великобритании составляет 23%, превышая как 20% во Франции, так и 19% в Германии.

Доля Дании на рынке BEV в 70% уступает только Норвегии.

Норвежский феномен

По итогам трех кварталов 2025 года Норвегия по доле рынка электромобилей лишь на пять процентов не дотягивает до полной электрификации продаж. Там за это время добавили в регистрации BEV 107 605 электромобилей, что довело общий объем продаж до 95.0%.

Такой показатель достигнут впервые и это является рекордным показателем. Росту помогло несколько факторов правительственной помощи. Во-первых, Норвегия владельцев электромобилей поощряет освобождением от таможенных налогов, снятием платы дорожных сборов и тому подобное. Это оказалось хорошим и эффективным инструментом в продвижении электромобилей.

Во-вторых, норвежская модель не является рецептурной, применить ее в других странах сложно. Страна устанавливает высокие пошлины на импорт классических транспортных средств и налоги на регистрацию автомобилей, что делает те автомобили значительно дороже.

Но отменив эти пошлины для электромобилей, Норвегия фактически субсидирует покупки электромобилей на уровне, который те же США не могут себе позволить. Так что электромобили здесь покупать экономически выгодно, удобно и экологически оправдано.

