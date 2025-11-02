Як зараз виглядає Geely Emgrand та скільки коштує

Памʼятаєте Geely Emgrand? Це був один з перших китайських автомобілів, які офіційно поставлялись в Україну. Здається, десь у 2008 році. Навряд чи багато з них залишилось на ходу, але китайська промисловість вже випустила наступну генерацію Emgrand – вже невідомо яку ліком.

Нове покоління Emgrand: що відомо

Як повідомляє D-Auto, компанія Geely офіційно підтвердила старт попередніх продажів п’ятого покоління седана Emgrand на китайському ринку. Прийом замовлень почнеться 5 листопада, а поставки — майже відразу після цього.

Модель побудована на глобальній архітектурі BMA Evo і значно виросла у розмірах. Тепер Emgrand має довжину 4815 мм, ширину 1885 мм і висоту 1480 мм, при колісній базі 2755 мм. Це майже на 17 см довше та на 6,5 см ширше за попередника, тож у салоні стане помітно просторіше.

Дизайн: «водоспад» спереду, світловий підпис ззаду

Зовні седан отримав нову решітку радіатора у стилі водоспаду з 12 вертикальними хромованими ламелями, фари з дальністю освітлення понад 170 метрів і перероблений бампер із L-подібними вставками. Ззаду — вузькі ліхтарі, об’єднані панеллю з логотипом GEELY, та подвійні вихлопні насадки.

Для кузова передбачено шість кольорів і диски на 17 або 18 дюймів. Дверні ручки залишились традиційними — жодних висувних «фішок», зате все надійно й знайомо.

Інтер’єр: два екрани і Huawei HiCar

Всередині — повна цифровізація. Новий 10,2-дюймовий екран приладів поєднується з 14,6-дюймовим центральним дисплеєм, який керує мультимедійною системою Flyme Auto. Вона підтримує голосове управління, Flyme Link, Carlink та інтеграцію Huawei HiCar.

Доступні три кольори інтер’єру: Wilderness Brown, Cloud Grey і Starry Black. Центральна консоль оснащена 50-ватною бездротовою зарядкою і навіть залишила кілька фізичних кнопок — приємна новина для тих, хто не любить все робити через сенсор.

Техніка: турбо, DCT і дві версії

Під капотом — новий 1,5-літровий турбомотор потужністю 178 к.с. (133 кВт) і 290 Нм крутного моменту, який працює в парі з 7-ступеневою «мокрою» коробкою DCT. Максимальна швидкість — 200 км/год. Для тих, хто не потребує надлишкової потужності, залишили і атмосферний 1,5-літровий варіант (118 к.с., 150 Нм) із варіатором CVT.

Конкуренти і ціни

На китайському ринку новий Geely Emgrand змагатиметься з Changan Eado (від $10 800) та Chery Arrizo 8 (від $14 800). Поточна модель продається за $9 700–12 200 і показує стабільні результати — 6341 проданий екземпляр у вересні.

Якщо ціни залишаться в тих же межах, Emgrand 2026 може стати одним із найцікавіших бюджетних седанів із турбодвигуном у Китаї.

Що це означає

Geely продовжує розвивати лінійку недорогих, але сучасних моделей, і новий Emgrand виглядає як доказ того, що «масовий» седан може бути технологічним і стильним. Якщо така стратегія спрацює в Китаї, не виключено, що оновлений Emgrand згодом дістанеться й до інших ринків — зокрема, й України.