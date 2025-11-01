Как сейчас выглядит Geely Emgrand и сколько стоит

Помните Geely Emgrand? Это был один из первых китайских автомобилей, которые официально поставлялись в Украину. Кажется, где-то в 2008 году. Вряд ли много из них осталось на ходу, но китайская промышленность уже выпустила следующую генерацию Emgrand – уже неизвестно какую по счету.

Новое поколение Emgrand: что известно

Как сообщает D-Auto, компания Geely официально подтвердила старт предварительных продаж пятого поколения седана Emgrand на китайском рынке. Прием заказов начнется 5 ноября, а поставки - почти сразу после этого.

Модель построена на глобальной архитектуре BMA Evo и значительно выросла в размерах. Теперь Emgrand имеет длину 4815 мм, ширину 1885 мм и высоту 1480 мм, при колесной базе 2755 мм. Это почти на 17 см длиннее и на 6,5 см шире предшественника, поэтому в салоне станет заметно просторнее.

Дизайн: "водопад" спереди, световая подпись сзади

Внешне седан получил новую решетку радиатора в стиле водопада с 12 вертикальными хромированными ламелями, фары с дальностью освещения более 170 метров и переработанный бампер с L-образными вставками. Сзади - узкие фонари, объединенные панелью с логотипом GEELY, и двойные выхлопные насадки.

Для кузова предусмотрено шесть цветов и диски на 17 или 18 дюймов. Дверные ручки остались традиционными - никаких выдвижных "фишек", зато все надежно и знакомо.

Интерьер: два экрана и Huawei HiCar

Внутри - полная цифровизация. Новый 10,2-дюймовый экран приборов сочетается с 14,6-дюймовым центральным дисплеем, который управляет мультимедийной системой Flyme Auto. Она поддерживает голосовое управление, Flyme Link, Carlink и интеграцию Huawei HiCar.

Доступны три цвета интерьера: Wilderness Brown, Cloud Grey и Starry Black. Центральная консоль оснащена 50-ваттной беспроводной зарядкой и даже оставила несколько физических кнопок - приятная новость для тех, кто не любит все делать через сенсор.

Техника: турбо, DCT и две версии

Под капотом - новый 1,5-литровый турбомотор мощностью 178 л.с. (133 кВт) и 290 Нм крутящего момента, который работает в паре с 7-ступенчатой "мокрой" коробкой DCT. Максимальная скорость - 200 км/ч. Для тех, кто не нуждается в избыточной мощности, оставили и атмосферный 1,5-литровый вариант (118 л.с., 150 Нм) с вариатором CVT.

Конкуренты и цены

На китайском рынке новый Geely Emgrand будет соревноваться с Changan Eado (от $10 800) и Chery Arrizo 8 (от $14 800). Текущая модель продается за $9 700–12 200 и показывает стабильные результаты - 6341 проданный экземпляр в сентябре.

Если цены останутся в тех же пределах, Emgrand 2026 может стать одним из самых интересных бюджетных седанов с турбодвигателем в Китае.

Что это значит

Geely продолжает развивать линейку недорогих, но современных моделей, и новый Emgrand выглядит как доказательство того, что "массовый" седан может быть технологичным и стильным. Если такая стратегия сработает в Китае, не исключено, что обновленный Emgrand со временем доберется и до других рынков - в том числе, и Украины.