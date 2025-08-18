Geely показала компактний електромобіль за 5000 доларів

Позиціонований як компактний міський електромобіль, Geely Livan Smurf оснащений одномоторним силовим агрегатом на 40 кінських сил та літій-залізо-фосфатним (LFP) акумулятором. Про новинку повідомляє carnewschina.com.

Livan Smurf може похвалитися компактним та привабливим дизайном "маленької квадратної форми". Його передня частина характеризується вузькою закритою решіткою радіатора, доповненою фарами "Forest Spirit Eye", що надає йому загального милого вигляду.

"Великі очі" поєднуються зі срібним переднім бампером, створюючи візуальний ефект "посмішки". Зарядний порт розташований по центру передньої частини автомобіля.

Збоку Smurf має плоский профіль. Покупці матимуть можливість вибору як двоколірного, так і однотонного оздоблення кузова. Новий автомобіль оснащений 14-дюймовими легкосплавними дисками.

Інтер'єр пропонується у трьох кольорових гамах на вибір: рожевий "Сакура", сірий "Замок" та зелений "Ліс". Практичні функції включають двоспицеве кермо, поворотний перемикач передач та "плаваючий" центральний екран.

Довжина Livan Smurf становить 3100 мм, ширина – 1558 мм, висота – 1610 мм, а колісна база – 2015 мм. Споряджена маса – 815 кг, а повна маса – 1125 кг.

Livan Smurf оснащений одним електродвигуном максимальною потужністю 30 кіловат (40 к.с.). Цей двигун дозволяє автомобілю досягати максимальної швидкості 100 км/год. Запас ходу на одному заряді (CLTC) близько 200 км; ціна буде менше 36 000 юанів (5 000 доларів США).