Geely показала компактный электромобиль за 5000 долларов

Позиционируемый как компактный городской электромобиль, Geely Livan Smurf оснащен одномоторным силовым агрегатом на 40 лошадиных сил и литий-железо-фосфатным (LFP) аккумулятором. О новинке сообщает carnewschina.com.

Читайте также: Geely увеличила продажи на 47% за полгода

Livan Smurf может похвастаться компактным и привлекательным дизайном "маленькой квадратной формы". Его передняя часть характеризуется узкой закрытой решеткой радиатора, дополненной фарами "Forest Spirit Eye", что придает ему общего милого вида.

"Большие глаза" сочетаются с серебряным передним бампером, создавая визуальный эффект "улыбки". Зарядный порт расположен по центру передней части автомобиля.

Сбоку Smurf имеет плоский профиль. Покупатели будут иметь возможность выбора как двухцветной, так и однотонной отделки кузова. Новый автомобиль оснащен 14-дюймовыми легкосплавными дисками.

Интерьер предлагается в трех цветовых гаммах на выбор: розовый "Сакура", серый "Замок" и зеленый "Лес". Практические функции включают двухспицевый руль, поворотный переключатель передач и "плавающий" центральный экран.

Длина Livan Smurf составляет 3100 мм, ширина – 1558 мм, высота – 1610 мм, а колесная база – 2015 мм. Снаряженная масса – 815 кг, а полная масса – 1125 кг.

Livan Smurf оснащен одним электродвигателем максимальной мощностью 30 киловатт (40 л.с.). Этот двигатель позволяет автомобилю достигать максимальной скорости 100 км/ч. Запас хода на одном заряде (CLTC) около 200 км; цена будет менее 36 000 юаней (5 000 долларов США).