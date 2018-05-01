Китайська компанія Geely представила на Пекінському автосалоні свій новий флагманський седан Geely Bo Rui GE. У Китаї в продажу він з'явиться в найближчі три місяці, а через деякий час його можна буде купити в інших країнах світу.

Зазвичай до автомобілів, зробленим китайцями, європейці і американці ставляться зневажливо. Що ж, раніше це було цілком зрозуміло, тому що китайські автомобілі не відповідали багатьом стандартам. Але тепер, після появи Geely Bo Rui GE, багато європейських і американських автолюбителі змінять свою думку про китайських машинах в кращу сторону.

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В принципі, особисто ми не здивувалися, побачивши такий гарний і стильний китайський седан, адже за його дизайн відповідав Пітер Хорбері, раніше багато років працював в Volvo. Хорбері в 2012 році став головним дизайнером компанії Geely, і тепер під його контролем знаходиться створення автомобілів всіх брендів, що входять до складу Geely.

«Китайські споживачі зараз стали дуже вимогливими. Вони хочуть купувати продукцію найвищої якості. Ми будемо випускати автомобілі для глобального ринку з тонким натяком на їх китайське походження », - сказав Хорбері.

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При певному уяві можна помітити, що передні і задні ліхтарі Bo Rui GE створені в стилістиці відомих китайських ліхтарів. Зверніть увагу на унікальну грати радіатора. Також увагу заслуговує люксовий просторий інтер'єр і 12-дюймовий дисплей на приладовій панелі.

Під капотом знаходиться 1,5 л двигун внутрішнього згоряння, він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Автомобіль є гібрида і здатний рухатися як на електротязі, так і з використанням рідкого палива.