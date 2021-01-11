Нова стратегія компанії полягає у розвитку електромобільного напрямку та поступовому відході від традиційних силових установок.

Американський концерн General Motors вперше за 57 років змінив свій логотип та запустив масштабну маркетингову кампанію Everybody In.

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Про це повідомляє пресслужба виробника. В останні роки колись найбільший у світі автовиробник має серйозні проблеми, втрачаючи одну за одною позиції як на світовому, так і на внутрішньому ринку.

Маркетингова кампанія Everybody In є частиною комплексної стратегії розвитку концерну на найближче десятиліття. Вона спрямована на прискорення масового використання електромобілів.

Вступ до нової електричної ери вирішили відзначити радикальною зміною логотипу, який з незначними змінами використовувався компанією з 1964 року. Також з 11 січня компанія перезапускає свій корпоративний сайт.

"В історії є моменти, коли все змінюється. Точки переходу. Ми вважаємо, що настав такий момент для масового впровадження електромобілів, – коментує Дебора Валь, глобальний директор з маркетингу GM. – Як ніколи раніше, у нас є рішення, можливості та технології, щоб запропонувати кожному електромобіль. Наш новий фірмовий стиль та кампанія Everybody In покликані це продемонструвати".

У найближчі 5 років у концерні мають намір інвестувати $27 млрд у електромобілі та технології автономного керування. У цей же період GM має намір представити та запустити у виробництво 30 нових електромобілів по всьому світу.

Одним із наріжних каменів нової стратегії є модульна електрична платформа Ultium, яка використовуватиметься для всієї гами електромобілів концерну. Першими її отримали вже представлений пікап GMC Hummer EV, а також кросовер Cadillac Lyriq, прототип якого показали минулого року.

Залежно від конфігурації Ultium забезпечить запас ходу до 720 км. Модульна архітектура дозволить використовувати її для створення електромобілів різних типів та розмірів, а спорткари на її базі зможуть розганятися від 0 до 100 км/год за 3 секунди.