Новая стратегия компании заключается в развитии электромобильного направления и постепенном отходе от традиционных силовых установок.

Американский концерн General Motors впервые за 57 лет сменил свой логотип и запустил масштабную рекламную кампанию Everybody In.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. В последние годы некогда крупнейший в мире автопроизводитель имеет серьезные проблемы, теряя одну за другой позиции как на мировом, так и на внутреннем рынке.

Маркетинговая кампания Everybody In является частью комплексной стратегии развития концерна на ближайшее десятилетие. Она направлена ​​на ускорение массового использования электромобилей.

Вступление в новую электрическую эру решили отметить радикальным изменением логотипа, который с незначительными изменениями использовался компанией с 1964 года. Также с 11 января компания перезапускает свой корпоративный сайт.

"В истории есть моменты, когда все меняется. Точки перехода. Мы считаем, что наступил такой момент для массового внедрения электромобилей, – комментирует Дебора Валь, глобальный директор по маркетингу GM. – Как никогда ранее, у нас есть решение, возможности и технологии, чтобы предложить каждому электромобиль. Наш новый фирменный стиль и кампания Everybody In призваны это продемонстрировать".

В ближайшие 5 лет в концерне намерены инвестировать $27 млрд в электромобили и технологии автономного управления. В этот же период GM намерена представить и запустить в производство 30 новых электромобилей по всему миру.

Одним из краеугольных камней новой стратегии является модульная электрическая платформа Ultium, которая будет использоваться для всей гаммы электромобилей концерна. Первыми ее получили уже представленный пикап GMC Hummer EV, а также кроссовер Cadillac Lyriq, прототип которого показали в прошлом году.

В зависимости от конфигурации Ultium обеспечит запас хода до 720 км. Модульная архитектура позволит использовать ее для создания электромобилей различных типов и размеров, а спорткары на ее базе смогут разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3 секунды.