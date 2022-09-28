Завдяки цьому ноу-хау кермо можна змінювати відповідно до умов їзди, а також в залежності від величини долонь.

Компанія General Motors запатентувала адаптивне кермо. Воно може змінювати форму, товщину, текстуру та навіть розташування упорів під великі пальці.

Поки що технологія описана лише загальними словами, але можливості, які вона відкриває, виглядають цікаво. Наприклад, змінюючи форму та текстуру керма, можна налаштовувати його під конкретного водія або під умови руху. Реалізовано це умовно просто – за допомогою системи пневмокамер. Їх планують вбудовувати в обід та матеріал обплетення.

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За задумом, водієві будуть доступні кілька встановлених профілів. Активувати ті чи інші налаштування пропонується вручну або автоматично: брелоком, за допомогою Face ID, на основі даних про серцебиття, температуру та рівень стресу. Наприклад, у дощ текстуру керма можна зробити грубішою, щоб підвищити тертя і поліпшити хват, а на треку обід зможе «потовстіти».

Крім того, технологія вирішить ще одну проблему – зробить кермо по-справжньому універсальним, яке підходить під долоні будь-якого розміру. Щоправда, коли такі системи з’являться на серійних машинах, наразі невідомо. General Motors термінів не розкриває, та й навряд чи вони десь окреслені.