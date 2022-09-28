Благодаря этому ноу-хау руль можно изменять в соответствии с условиями езды, а также в зависимости от величины ладоней.

Компания General Motors запатентовала адаптивный руль. Он может изменять форму, толщину, текстуру и даже расположение упоров под большие пальцы.

Пока технология описана только общими словами, но возможности, которые она открывает, выглядят интересно. Например, изменяя форму и текстуру руля, можно настраивать его под конкретного водителя или под условия движения. Реализовано это условно просто – с помощью системы пневмокамер. Их планируют встраивать в обод и материал оплетки.

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По замыслу, водителю будут доступны несколько установленных профилей. Активировать те или иные настройки предлагается автоматически или вручную: брелоком, с помощью Face ID на основе данных о сердцебиении, температуре и уровене стресса. Например, в дождь текстуру руля можно сделать более грубой, чтобы повысить трение и улучшить хват, а на треке обод сможет “потолстеть”.

Кроме того, технология решит еще одну проблему – сделает руль по-настоящему универсальным, который подходит под ладони любого размера. Правда, когда такие системы появятся на серийных машинах, пока неизвестно. General Motors сроков не раскрывает, да и вряд ли они где-то очерчены.