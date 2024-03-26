Genesis представила великий електричний позашляховик Neolun. Поки що новинка дебютувала в статусі концепт-кара, але в майбутньому вона може стати серійною моделлю з індексом GV90.

У Нью-Йорку відбувся дебют концепту Neolun – це найбільший автомобіль Genesis, який у майбутньому може стати серійною моделлю GV90.

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Назва шоу-кара утворена з двох слів, грецького neo – новий, і латинського luna – місяць, а дизайн створений під натхненням від знаменитих корейських місячних ваз. Фішка Neolun - передні крісла, що обертаються: їх можна розгорнути так, щоб водій і пасажир спереду сиділи обличчям до пасажирів на другому ряду.

Neolun сконструйований таким чином, щоб забезпечити максимальний комфорт для пасажирів. Наприклад, задні двері відчиняються проти ходу руху, щоб полегшити висадку та посадку, середні стійки відсутні, а на другому ряду встановлені два крісла підвищеного комфорту з висувними отоманками та розвиненою бічною підтримкою, розділені підлокітником незвичайної форми.

На стелі закріплені два екрани, а по всьому салону встановлені динаміки просунутої аудіосистеми - кожен з них розташований певним чином, щоб створити ефект об'ємного звучання, як у концертному залі. В обробці інтер'єру використовується кашемір у відтінку Royal Indigo, який поєднується зі шкірою кольору Purple Silk, підлога виконана з натурального дерева.

На передній панелі встановлений величезний прямокутний екран, панель приладів в її звичному вигляді відсутня. Незвичайно реалізована і кліматична система: замість того, щоб тепле повітря йшло з повітроводів, тепло випромінюють панелі, що нагріваються, інтегровані в передню панель, дверні карти, підлогу і спинки сидінь.

Про техніку Neolun у Genesis нічого не розповіли. Однак у компанії натякнули на те, що в найближчому майбутньому такий позашляховик може стати серійним. Можна припустити, що це станеться протягом п'яти років.