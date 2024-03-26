Genesis представила большой электрический внедорожник Neolun. Пока что новинка дебютировала в статусе концепт-кара, но в будущем она может стать серийной моделью с индексом GV90.

В Нью-Йорке состоялся дебют концепта Neolun – это самый большой автомобиль Genesis, который в будущем может стать серийной моделью GV90.

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Название шоу-кара образовано из двух слов, греческого neo – новый, и латинского luna – луна, а дизайн создан под вдохновением от знаменитых корейских лунных ваз. Фишка Neolun - вращающиеся передние кресла: их можно развернуть так, чтобы водитель и пассажир спереди сидели лицом к пассажирам на втором ряду.

Neolun сконструирован таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт для пассажиров. Например, задняя дверь открывается против хода движения, чтобы облегчить высадку и посадку, средние стойки отсутствуют, а на втором ряду установлены два кресла повышенного комфорта с выдвижными оттоманками и развитой боковой поддержкой, разделенные подлокотником необычной формы.

На потолке закреплены два экрана, а по всему салону установлены динамики продвинутой аудиосистемы - каждый из них расположен определенным образом, чтобы создать эффект объемного звучания, как в концертном зале. В отделке интерьера используется кашемир в оттенке Royal Indigo, который сочетается с кожей цвета Purple Silk, пол выполнен из натурального дерева.

На передней панели установлен огромный прямоугольный экран, панель приборов в ее привычном виде отсутствует. Необычно реализована и климатическая система: вместо того, чтобы теплый воздух шел из воздуховодов, тепло излучают нагревающиеся панели,, интегрированные в переднюю панель, дверные карты, пол и спинки сидений.

О технике Neolun в Genesis ничего не рассказали. Однако в компании намекнули на то, что в ближайшем будущем такой внедорожник может стать серийным. Можно предположить, что это произойдет в течение пяти лет.