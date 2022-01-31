Рішення про відміну можливості взяти автомобіль у каршерінг з 23.00 до 6.00 компанія Getmancar прийняла наприкінці грудня 2021 року. Причиною стала ціла низка серйозних ДТП, що сталися саме в нічний час.

Для клієнтів, які користувалися добовими тарифами чи тих, хто забронював певну кількість годин, практично нічого не змінилося. Вони зможуть користуватись автомобілями у будь-який час доби. Зміни стосуються лише тих, хто з 23.00 до 6.00 години хоче розпочати нову оренду – тепер це неможливо.

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За словами засновника та СЕО Тараса Гетьманського, скасувати "нічний тариф" компанія вирішила після ретельного аналізу ситуації. Він показав, що аварії у стані алкогольного сп'яніння — когорта подій, що відбуваються у певний час. І скасування "нічного тарифу" було найшвидшим способом вплинути на ситуацію.

"Скасування "нічного тарифу" відсікає людей, які випивши, вирішили покататися під кайфом. Ми позбавляємо їх можливості взяти машину і таким чином збережемо їхнє життя та життя людей, яким вони можуть нашкодити", - каже Тарас Гетьманський.

За словами Тараса Гетьманського, стратегія себе виправдала. За місяць, який пройшов після нововведення, не було зафіксовано жодної ДТП, де водій був п'яний і жодної ДТП із постраждалими.

Також у компанії аналізують закордонний досвід вирішення проблеми "п'яного" керування, оскільки вона характерна для каршерингу в усьому світі. У деяких країнах її вирішують строгим зонуванням території роботи сервісу або встановлюють так звані "алкозамки", які не дозволяють водієві, що випив, відкрити машину в будь-який час доби.