Решение об отмене возможности взять автомобиль в каршеринг с 23:00 до 6:00 компания Getmancar приняла в конце декабря 2021 года. Причиной стал целый ряд серьезных ДТП, произошедших именно в ночное время.

Для клиентов, которые пользовались посуточными тарифами или забронировавшими определенное количество часов, практически ничего не изменилось. Они смогут пользоваться автомобилями в любое время суток. Изменения касаются только тех, кто с 23.00 до 6.00 хочет начать новую аренду – теперь это невозможно.

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По словам основателя и СЕО Тараса Гетьманского, отменить "ночной тариф" компания решила после тщательного анализа ситуации. Он показал, что аварии в состоянии алкогольного опьянения – когорта происходящих в определенное время событий. И отмена "ночного тарифа" была самым быстрым способом повлиять на ситуацию.

"Отмена "ночного тарифа" отсекает выпивших людей, которые решили прокатиться под кайфом. Мы лишаем их возможности взять машину и таким образом сохраним их жизнь и жизнь людей, которым они могут навредить", – говорит Тарас Гетьманский.

По словам Тараса Гетманского, стратегия оправдала себя. За месяц, прошедший после нововведения, не было зафиксировано ни одного ДТП, где водитель был пьян и ни одного ДТП с пострадавшими.

Также в компании анализируют зарубежный опыт решения проблемы "пьяного" вождения, поскольку она характерна для каршеринга по всему миру. В некоторых странах ее решают строгим зонированием территории работы сервиса или устанавливают так называемые "алкозамки", которые не позволяют выпившему водителю открыть машину в любое время суток.