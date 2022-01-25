Полиция хочет получить законные основания для останови всех без исключения транспортных средств в так называемых "пунктах трезвости". Под эти нужды полиции предлагают изменить действующее законодательство.

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий считает, что необходимо расширение полномочий полиции, ведь действующих норм полицейским недостаточно.

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"Нужны и усиленные инструменты контроля. Вопрос пунктов трезвости – мест, где останавливают все или большинство транспортных средств с целью быстрой проверки на состояние опьянения, так же актуален. Надеюсь, дискуссия об их введении на законодательном уровне возобновится в этом году", – пишет он на своей странице в соцсети.

Также Алексей Белошицкий поделился статистикой за прошлый год. "За 2021 год патрульные зафиксировали и оформили 133 289 водителей с признаками опьянения. Было оформлено 5 019 ДТП, в которых водители управляли автомобилями в состоянии опьянения, в которых 113 человек погибли и 1 072 человека травмированы", – сообщил Белошицкий.

Всего за 11 месяцев 2021 года в Украине было зафиксировано 170 972 ДТП, в которых 2 926 человек погибли и 27 296 человек травмированы. Рост количества аварий относительно аналогичного периода прошлого года составил 13,8%.