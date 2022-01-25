Поліція хоче отримати законні підстави для зупини усіх без винятку транспортних засобів у так званих "пунктах тверезості". Під ці потреби поліції пропонують змінити чинне законодавство.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький вважає, що необхідно розширення повноважень поліції, адже діючих норм поліцейським недостатньо.

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"Потрібні й посилені інструменти контролю. Питання пунктів тверезості — місць, де зупиняють всі або більшість транспортних засобів з метою швидкої перевірки на стан сп’яніння, так само актуальне. Сподіваюсь, дискусія про їх запровадження на законодавчому рівні відновиться цього року", - пише він на своїй сторінці у соцмережі.

Також Олексій Білошицький поділився статистикою за минулий рік. За 2021 рік патрульні зафіксували та оформили 133 289 водіїв з ознаками сп’яніння. Було оформлено 5 019 ДТП, в яких водії керували автомобілями в стані сп’яніння, в яких 113 осіб загинуло та 1 072 особи травмовано.

Загалом за 11 місяців 2021 року в Україні було зафіксовано 170 972 ДТП у яких 2 926 осіб загинуло та 27 296 особи травмовано. Зростання кількості аварій відносно аналогічного періоду минулого року склало 13,8%.