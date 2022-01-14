На сьогодні у статті 35 закону України "Про національну поліцію" передбачено вичерпний перелік підстав зупинення працівниками поліції транспортних засобів.

При цьому поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки.

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Якщо поліцейський не вказав водію конкретну причину зупинки (і водій має відповідні докази, наприклад у вигляді аудіо або відео запису) усі подальші дії поліцейського є незаконними і можуть бути скасовані через суд.

Закон не дозволяє інспектору зупиняти автомобілі, коли йому заманеться. Зупинити автомобіль він може лише при наявності конкретних законних підстав, а саме:

якщо водій порушив Правила дорожнього руху; якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність автомобіля; якщо водій або пасажири причетні до вчинення ДТП чи іншого правопорушення; якщо транспортний засіб перебуває в розшуку; якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення ДТП чи іншого правопорушення, свідками якого вони могли бути; якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або як свідка; якщо орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху; якщо спосіб закріплення вантажу на автомобілі створює небезпеку для учасників руху; у разі порушення порядку використання спеціальних світлових або звукових сигналів; наявність іноземних номерних знаків з метою перевірки законності передачі такого авто у користування чи розпорядження іншим особам.

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Таким чином, інспектор має право зупинити автомобіль лише при наявності перелічених вище підстав. Всі інші підстави зупинки є незаконними. Дії поліції після незаконної зупинки варто оскаржувати у суді.