На сегодня в статье 35 Закона Украины "О национальной полиции" предусмотрен исчерпывающий перечень оснований остановки работниками полиции транспортных средств.

При этом полицейский обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки им транспортного средства с детальным описанием основания остановки.

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Если полицейский не указал водителю конкретную причину остановки (и водитель имеет соответствующие доказательства, например в виде аудио или видео записи) все дальнейшие действия полицейского являются незаконными и могут быть отменены через суд.

Закон не позволяет инспектору останавливать автомобили, когда ему заблагорассудится. Остановить автомобиль он может лишь при наличии конкретных законных оснований, а именно:

если водитель нарушил Правила дорожного движения; если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности автомобиля; если водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или иному правонарушению; если транспортное средство находится в розыске; если необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП или иного правонарушения, свидетелями которого они могли быть; если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или в качестве свидетеля; если орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения; если способ закрепления груза на автомобиле создает опасность для участников движения; в случае нарушения порядка использования специальных световых или звуковых сигналов; наличие иностранных номерных знаков с целью проверки законности передачи такого авто в пользование или распоряжение другим лицам.

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Таким образом, инспектор имеет право остановить автомобиль лишь при наличии вышеперечисленных оснований. Все остальные основания остановки являются незаконными. Действия полиции после незаконной остановки стоит оспаривать в суде.