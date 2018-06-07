Мета – створити батареї меншого розміру з більшою ємністю та швидшою зарядкою.

Два автогіганти вирішили об’єднати зусилля, аби якнайшвидше створити ходові акумулятори нового покоління.

Ці компанії співпрацюють вже досить давно – ще у 2013 році General Motors і Honda підписали довгострокову угоду на спільну розробку паливних елементів нового покоління, а також оптимізацію технологій зберігання водню. На обох континентах вже є перші результати співробітництва і 2020 році має бути відкрито спільне підприємство Fuel Cell System Manufacturing.

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Остання ж угода направлена на прискорення розвитку електрокарів. General Motors розраховує мати у своїй лінійці менше 20 нових електрокарів. Найближчими з них стануть серійна модель на базі концепту Buick Enspire та електричний Buick Velite 6. Не варто забувати й про спільні бренди GM у Китаї, де не менш активно ведуться роботи у тому ж напрямку.

Не менш амбітні плани й у Honda. Компанія поставила за ціль розширити свій парк електрокарів до 2025 року як мінімум п’ятнадцятьма новими моделями. Наразі в японського виробника вже є Honda Clarity Electric і Honda Fit EV.

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