До 2025 р General Motors Co збільшить глобальні витрати на електричні та автономні транспортні засоби до $ 35 млрд.

Це на 30% більше, ніж в останньому бізнес-плані автомобільної корпорації, яка прагне до глобального лідерства в області електромобілів (EV), повідомили Reuters поінформовані джерела.

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В рамках збільшення витрат найбільший американський автовиробник побудує в США два додаткових заводу з виробництва акумуляторів, повідомили джерела агентства.

Очікуване оголошення GM про збільшення витрат було зроблено менш ніж через місяць після того, як з подібною заявою виступив конкурент Ford Motor Co, який збільшив свої витрати на електромобілі більш ніж на третину - до більш ніж $ 30 млрд до 2030 р.

Сукупні "електромобільні" зобов'язання найбільших автовиробників США в розмірі $ 65 млрд, а також збільшення витрат лідера світової електромобільної галузі, компанії Tesla Inc, і таких стартапів, як Lucid і Rivian, відображають гонку озброєнь в сегменті електромобілів.

Генеральний директор GM Мері Барра 16 червня планує зустрітися зі спікером палати представників США Ненсі Пелосі та іншими ключовими демократами, щоб обговорити питання, пов'язані з викидами транспортних засобів та електромобілями, повідомили джерела Reuters. За їх словами, Барра також зустрінеться з іншими конгресменами і політиками.

Співпраця з Вашингтоном має для GM вирішальне значення. Президент Джо Байден в рамках свого інфраструктурного плану запропонував виділити $ 174 млрд на збільшення американського парку електромобілів і розширення мережі зарядних станцій. При цьому $ 100 млрд передбачається направити на знижки на покупку нових електромобілів.