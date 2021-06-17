К 2025 году General Motors Co увеличит глобальные расходы на электрические и автономные транспортные средства до $ 35 млрд.

Это на 30% больше, чем в последнем бизнес-плане автомобильной корпорации, которая стремится к глобальному лидерству в области электромобилей (EV), сообщили Reuters осведомленные источники.

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В рамках увеличения расходов крупнейший американский автопроизводитель построит в США два дополнительных завода по производству аккумуляторов, сообщили источники агентства.

Ожидаемое объявление GM об увеличении расходов было сделано менее чем через месяц после того, как с подобным заявлением выступил конкурент Ford Motor Co, который увеличил свои расходы на электромобили более чем на треть – до более чем $ 30 млрд к 2030 г.

Совокупные “электромобильные” обязательства крупнейших автопроизводителей США в размере $ 65 млрд, а также увеличение расходов лидера мировой электромобильной отрасли, компании Tesla Inc, и таких стартапов, как Lucid и Rivian, отражают гонку вооружений в сегменте электромобилей.

Генеральный директор GM Мэри Барра 16 июня планирует встретиться со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси и другими ключевыми демократами, чтобы обсудить вопросы, связанные с выбросами транспортных средств и электромобилями, сообщили источники Reuters. По их словам, Барра также встретится с другими конгрессменами и политиками.

Сотрудничество с Вашингтоном имеет для GM решающее значение. Президент Джо Байден в рамках своего инфраструктурного плана предложил выделить $ 174 млрд на увеличение американского парка электромобилей и расширение сети зарядных станций. При этом $ 100 млрд предполагается направить на скидки на покупку новых электромобилей.