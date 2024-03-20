Провідний патент на акумуляторні батареї GM вже зареєстровано. GM вважає, що батареї у формі тетриса можуть стати ключем до кращого охолодження. Окрім того, так простіше буде їх міняти у разі виходу з ладу.

General Motors планує відкрити чотири акумуляторні заводи, один з яких у Лордстауні, штат Огайо, вже виробляє елементи. З можливістю виготовляти власні батареї з’являється потенціал для індивідуальних конфігурацій і форм-факторів, до чого компанія планує дійти до крайності.

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Недавній патент GM показує, що батареї мають форму не прямокутників чи циліндрів, а блоків, схожих на тетріс, призначених для розміщення більш ефективних каналів охолодження.

Наразі документ є лише додатком, але він був опублікований зовсім недавно, наприкінці лютого. Все це, здається, вказує на те, що це нова ідея автовиробника, яку він, можливо, хотів швидко захистити. Патент починається з того, що розповідає про те, як зараз охолоджуються елементи батареї, принаймні у випадку GM.

У таких автомобілях, як Hummer EV, ми знаємо, що це досягається на основі модуля з охолоджувальною пластиною в нижній частині клітин. У цьому патенті GM стверджує, що цей метод може призвести до нерівномірного охолодження, що призводить до передчасного зношення акумулятора. До речі, інші компанії використовують інші методи охолодження для боротьби з цим явищем.

Ідея GM полягає в тому, щоб зробити комірки форми «L» або «C», щоб дві комірки разом залишали один або більше тунелів між комірками, де можна додати канал охолодження. GM навіть має деякі незвичайні діагональні форми.

Наразі немає жодного іншого елемента батареї, принаймні в автомобільному використанні, який мав би таку форму. Особисто я бачив тільки прямокутні призми або циліндри. З виготовленням цих дивних клітин можуть виникнути значні виробничі труднощі, хоча це важко сказати, спираючись лише на цю програму.

З цією метою компанія пропонує інші можливі конфігурації з використанням прямокутних призматичних комірок, але з досягненням подібного ефекту. Дві клітини в запропонованій чотириклітинній групі будуть коротшими і товстішими, тоді як інша пара буде довшою і тоншою. Це дозволить створити прямокутний або H-подібний канал охолодження. Подібні довші та тонкі клітини зустрічаються рідше, але є одна китайська компанія Topband, яка виготовляє дещо подібні довгі тонкі літій-залізо-фосфатні елементи.

У будь-якому випадку, ідея GM є незвичайною, і вона може мати певні переваги, але незрозуміло, чи буде розробка повністю нового формату комірок в ім’я охолодження ефективним підходом до вдосконалення електромобілів. Якщо компанія запатентувала це, ймовірно, варто вивчити, принаймні концептуально.