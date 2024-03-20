Ведущий патент на аккумуляторные батареи GM уже зарегистрирован. GM считает, что батареи в форме тетриса могут стать ключом к лучшему охлаждению. Кроме того, так проще будет их менять в случае выхода из строя.

General Motors планирует открыть четыре аккумуляторных завода, один из которых в Лордстауне, штат Огайо, уже производит элементы. С возможностью изготавливать собственные батареи появляется потенциал для индивидуальных конфигураций и форм-факторов, до чего компания планирует дойти до крайности.

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Недавний патент GM показывает, что батареи имеют форму не прямоугольников или цилиндров, а блоков, похожих на тетрис, предназначенных для размещения более эффективных каналов охлаждения.

Сейчас документ является лишь приложением, но он был опубликован совсем недавно, в конце февраля. Все это, кажется, указывает на то, что это новая идея автопроизводителя, которую он, возможно, хотел быстро защитить. Патент начинается с того, что рассказывает о том, как сейчас охлаждаются элементы батареи, по крайней мере в случае GM.

В таких автомобилях, как Hummer EV, мы знаем, что это достигается на основе модуля с охлаждающей пластиной в нижней части клеток. В этом патенте GM утверждает, что этот метод может привести к неравномерному охлаждению, что приводит к преждевременному износу аккумулятора. Кстати, другие компании используют другие методы охлаждения для борьбы с этим явлением.

Идея GM заключается в том, чтобы сделать ячейки формы "L" или "C", чтобы две ячейки вместе оставляли один или более туннелей между ячейками, где можно добавить канал охлаждения. GM даже имеет некоторые необычные диагональные формы.

Пока нет ни одного другого элемента батареи, по крайней мере в автомобильном использовании, который имел бы такую форму. Лично я видел только прямоугольные призмы или цилиндры. С изготовлением этих странных клеток могут возникнуть значительные производственные трудности, хотя это трудно сказать, опираясь только на эту программу.

С этой целью компания предлагает другие возможные конфигурации с использованием прямоугольных призматических ячеек, но с достижением подобного эффекта. Две клетки в предложенной четырехклеточной группе будут короче и толще, тогда как другая пара будет длиннее и тоньше. Это позволит создать прямоугольный или H-образный канал охлаждения. Подобные длинные и тонкие клетки встречаются реже, но есть одна китайская компания Topband, которая производит несколько подобные длинные тонкие литий-железо-фосфатные элементы.

В любом случае, идея GM является необычной, и она может иметь определенные преимущества, но непонятно, будет ли разработка полностью нового формата ячеек во имя охлаждения эффективным подходом к совершенствованию электромобилей. Если компания запатентовала это, вероятно, стоит изучить, по крайней мере концептуально.