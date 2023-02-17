General Motors вирішить проблему заляпаних сенсорних екранів. Компанія запатентувала технологію їх самоочищення.

Компанія General Motors придумала сенсорний дисплей, що самоочищається від відбитків пальців. Технологія передбачає використання додаткового УФ-субпікселя в матриці та фотохімічного каталізатора, наприклад діоксиду титану.

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Під впливом УФ-випромінювання на його поверхні утворюватиметься тонкий шар води. Окислюючи її молекулами вільних радикалів, можна видаляти більшість біологічних організмів, і навіть бруд і потожирові сліди.

Отриманий General Motors патент описує технологію очищення сенсорних дисплеїв за допомогою ультрафіолету. Якщо не заглиблюватися в деталі, це фотокаталітична система, що активується сонячним випромінюванням або спеціальними УФ-субпікселями, вбудованими у звичайну RGB-матрицю. Фотохімічним каталізатором у ній виступає прозорий шар анатазу (діоксиду титану), легованого металом, азотом чи фтором. Працює система досить просто.

Під впливом УФ-випромінювання легований анатаз із гідрофобного стає супергідрофільним і починає притягувати вологу з повітря. Створений на поверхні шар води призводить до появи молекул вільних радикалів. Вони знищують оболонки клітин, цитоплазму, бактерії, грибки та інші біологічні організми, і навіть потожирові сліди. Як тільки джерело випромінювання буде закрито, екран повернеться до свого звичайного стану, дозволяючи волозі збиратися в краплі і скочуватися з поверхні.

Головне в патенті GM – наявність повністю керованого джерела ультрафіолетового випромінювання. Очищення можна буде запустити примусово, вручну або запланувавши на певний час, використовуючи для цього розташовані максимально близько до фотокаталізатора УФ-субпікселі. На жаль, поки що технологія теоретична. До масового застосування може й не дійти. Але спектр її застосування набагато ширший — від комп'ютерів та мобільних пристроїв до телевізорів та банкоматів.