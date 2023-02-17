General Motors решит проблему заляпанных сенсорных экранов. Компания запатентовала технологию их самоочистки.

Компания General Motors придумала сенсорный дисплей, самоочищающийся от отпечатков пальцев. Технология предполагает использование дополнительного УФ-субпикселя в матрице и фотохимическом катализаторе, например диоксида титана.

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Под влиянием УФ-излучения на его поверхности будет образовываться тонкий слой воды. Окисляя её молекулами свободных радикалов, можно удалять большая часть биологических организмов, а также грязь и потожировые следы.

Полученный General Motors патент описывает технологию очищения сенсорных дисплеев с помощью ультрафиолета. Если не углубляться в детали, это фотокаталитическая система, активируемая солнечным излучением или специальными УФ-субпикселями, встроенными в обычную RGB-матрицу. Фотохимическим катализатором в ней выступает прозрачный слой анатаза (диоксида титана), легированного металлом, азотом или фтором. Работает система достаточно просто.

Под влиянием УФ-излучения легированный анатаз из гидрофобного становится супергидрофильным и начинает притягивать влагу из воздуха. Созданный на поверхности пласт воды приводит к появлению молекул свободных радикалов. Они уничтожают оболочки клеток, цитоплазму, бактерии, грибки и другие биологические организмы, а также потожировые следы. Как только источник излучения будет закрыт, экран вернется в свое обычное состояние, позволяя влаге собираться в капли и скатываться с поверхности.

Главное в патенте GM – наличие полностью управляемого источника ультрафиолетового излучения. Очистку можно будет запустить принудительно, вручную или запланировав на время, используя для этого расположенные максимально близко к фотокатализатору УФ-субпиксели. К сожалению, пока технология теоретическая. До массового применения может и не дойти. Но спектр ее применения гораздо шире – от компьютеров и мобильных устройств до телевизоров и банкоматов.