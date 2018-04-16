Це усе ще ранній прототип - судити про зовнішність наступної генерації популярного хот-хетча ще зарано.

Volkswagen Golf GTI є свого роду законодавцем у своєму класі. Наступне покоління гарячої моделі наразі проходить тести на треку.

Як не дивно, фото-шпигунам вдалось зняти автомобіль не лише зовні, а й з середини і навіть під капотом. Саме під капотом автомобіля знаходиться те, що вирізняє його з-поміж інших Golf, та роздивитись, що приховує тестовий Гольф майже неможливо. Ймовірно, нове покоління GTI матиме поліпшену версію дволітрового турбованого агрегата від поточної моделі. Та не виключено, що під капотом восьмого покоління GTI може прописатись 306-сильний двигун від Clubsport S.

Усередині тестовий Гольф являє собою модель сьомого покоління з певними оновленнями: новим перемикачем швидкостей, новими елементами мультімедійної системи та новою цифровою панеллю приладів.

Volkswagen Golf GTI 8 покоління має з’явитись у 2019 році, точніших строків представники компанії не називали.

Фото: Шпигунські фото Volkswagen Golf GTI 8 покоління / Аutoblog

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