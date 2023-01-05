Компанія Goodyear продемонструвала шину, яка майже повністю складається з, як вона стверджує, «стабільних матеріалів». У компанії обіцяють збільшити цей відсоток до 100% до кінця десятиліття.

Нова шина також має менший опір коченню порівняно з «еталонною шиною». Менший опір коченню означає менше тертя об дорогу, що робить автомобіль більш енергоефективним.

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На минулорічній виставці CES компанія Goodyear продемонструвала 70% екологічну шину, яка включала 13 «особливих інгредієнтів» у дев’яти компонентах шини. Компанія хоче співпрацювати з постачальниками, щоб вивести цю шину на ринок і почати продавати її автовласникам у 2023 році.

На цьогорічній виставці CES вони покращили свою пропозицію і тепер демонструють екологічну шину на 90% із 17 інгредієнтів у 12 компонентах. Нова шина пройшла внутрішнє тестування Goodyear і всі відповідні нормативні тести.

Інгредієнти включають перероблені матеріали та відносно нове використання природних сполук.

У новій шині Goodyear використовується рослинна олія та використані шини, соєва олія, щоб зберегти гнучкість гуми при зміні температури, кремнезем із відходів рисового лушпиння для покращення зчеплення та зменшення споживання палива, перероблений поліестер і сталевий корд для посилення структури і відновлювана смола сосни для тяги.

Компанія Goodyear визначає екологічний матеріал як «біологічний/відновлюваний, перероблений матеріал або такий, який може бути виготовлений з використанням інших екологічних методів збереження ресурсів та/або скорочення викидів, включаючи матеріали з балансом маси».

Компанія вже використовує деякі екологічні матеріали в деяких своїх шинах, а соєва олія з’являється у восьми лінійках продуктів.