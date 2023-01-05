Компания Goodyear продемонстрировала шину, почти полностью состоящую из, как она утверждает, «стабильных материалов». В компании обещают увеличить этот процент до 100% к концу десятилетия.

Новая шина также меньше сопротивляется качению по сравнению с «эталонной шиной». Меньшее сопротивление качению означает меньшее трение о дорогу, что делает автомобиль более энергоэффективным.

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На прошлогодней выставке CES компания Goodyear продемонстрировала 70% экологичную шину, включавшую 13 «особых ингредиентов» в девяти компонентах шины. Компания хочет сотрудничать с поставщиками, чтобы вывести эту шину на рынок и начать ее продавать водителям в 2023 году.

На выставке CES в этом году они улучшили свое предложение и теперь демонстрируют экологическую шину на 90% из 17 ингредиентов в 12 компонентах. Новая шина прошла внутреннее тестирование Goodyear и все соответствующие нормативные тесты.

Ингредиенты включают в себя переработанные материалы и относительно новое использование природных соединений.

В новой шине Goodyear используется растительное масло и использованные шины, соевое масло, чтобы сохранить гибкость резины при изменении температуры, кремнезем из отходов рисовой шелухи для улучшения сцепления и уменьшения потребления топлива, переработанный полиэстер и стальной корд для усиления структуры и восстановления.

Компания Goodyear определяет экологичный материал как «биологический/возобновляемый, переработанный материал или такой, который может быть изготовлен с использованием других экологических методов сохранения ресурсов и/или сокращения выбросов, включая материалы с балансом массы».

Компания уже использует некоторые экологичные материалы в некоторых своих шинах, а соевое масло появляется в восьми линейках продуктов.