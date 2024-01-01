Goodyear випустила нову шину для важких позашляховиків

Goodyear додає нову шину для бездоріжжя до лінійки Cooper Discoverer. Продукт називається Cooper Discoverer Stronghold AT і буде доступний у 28 розмірах, які підходять для дисків розміром від 16 до 20 дюймів.

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Компанія Goodyear розробила шину для різних умов бездоріжжя, надавши Stronghold AT широкі відкриті канавки протектора для м’яких поверхонь і вузькі центральні канавки для стабільності. Шина має заглиблені краї протектора з гачковим візерунком на боковинах. Уступи між вухами протектора, призначені для зупинки старту та гальмування, запобігають застряганню каміння між ними.

Шина також має позначення Three Peak Mountain Snowflake, що відповідає вимогам Федеральних стандартів безпеки автомобільних транспортних засобів щодо зчеплення на снігу. Текстуровані канавки на плечах шини допомагають захоплювати сипучі поверхні.

Cooper Discoverer Stronghold AT підходить для багатьох популярних моделей, таких як Ford Super Duty , Jeep Gladiator та інших важких пікапів і фургонів.