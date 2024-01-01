Goodyear выпустила новую шину для тяжелых внедорожников

Goodyear добавляет новую шину для бездорожья к линейке Cooper Discoverer. Продукт называется Cooper Discoverer Stronghold AT и будет доступен в 28 размерах, которые подходят для дисков размером от 16 до 20 дюймов.

Читайте также: Goodyear показала шину из экологически чистых материалов

Компания Goodyear разработала шину для различных условий бездорожья, предоставив Stronghold AT широкие открытые канавки протектора для мягких поверхностей и узкие центральные канавки для стабильности. Шина имеет углубленные края протектора с крючковым узором на боковинах. Уступы между ушами протектора, предназначены для остановки старта и торможения, предотвращают застревание камней между ними.

Шина также имеет обозначение Three Peak Mountain Snowflake, что соответствует требованиям Федеральных стандартов безопасности автомобильных транспортных средств относительно сцепления на снегу. Текстурированные канавки на плечах шины помогают захватывать сыпучие поверхности.

Cooper Discoverer Stronghold AT подходит для многих популярных моделей, таких как Ford Super Duty , Jeep Gladiator и других тяжелых пикапов и фургонов.