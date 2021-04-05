Карти Google почнуть направляти водіїв на маршрути, на яких вони лишать найменший вуглецевий слід. Програма буде використовувати дані про дорожній рух та нахили дороги.

Компанія заявила, що це спочатку запрацює в США у 2021 році, а пізніше у решті світу. Нова функція є частиною її зобов’язань щодо боротьби зі зміною клімату. Про це повідомляє BBC.

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При запуску додатку за замовчуванням буде обраний "екологічний" маршрут, але від нього можна відмовитися. Якщо альтернативні маршрути будуть значно швидшими, Google запропонує вибір і дозволить користувачам порівняти прогнозовані викиди.

"Приблизно для половини маршрутів ми можемо знайти більш екологічний варіант, з мінімальною втратою часу або взагалі без неї", – сказав директор продуктів Google Рассел Дікер.

Для технології використовують дані про викиди на основі тестування різних автомобілів і типів доріг, спираючись на аналітичні дані Національної лабораторії відновлюваної енергетики США (NREL). Інформація щодо схилів та нахилів відображається разом із аерофотознімками та супутниковими знімками.

Крім того, з червня Google почне попереджати водіїв про поїздки через зони з низьким рівнем викидів, де деякі транспортні засоби обмежені. Вони поширені в таких країнах, як Німеччина, Франція, Нідерланди, Іспанія та Великобританія.