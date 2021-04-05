Карты Google начнут направлять водителей на маршруты, на которых они оставят наименьший углеродный след. Программа будет использовать данные о дорожном движении и наклонах дороги.

Компания заявила, что сначала заработает в США в 2021 году, а затем в остальном мире. Новая функция является частью ее обязательств по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает BBC.

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При запуске приложения по умолчанию будет выбран "экологический" маршрут, но от него можно отказаться. Если альтернативные маршруты будут значительно быстрее, Google предложит выбор и позволит пользователям сравнить прогнозируемые выбросы.

"Примерно для половины маршрутов мы можем найти более экологичный вариант, с минимальной потерей времени или вообще без нее", – сказал директор продуктов Google Рассел Дикер.

Для технологии используют данные о выбросах на основе тестирования различных автомобилей и типов дорог, опираясь на аналитические данные Национальной лаборатории возобновляемой энергетики США (NREL). Информация о склонах и наклонах отображается вместе с аэрофотоснимками и спутниковыми снимками.

Кроме того, с июня Google начнет предупреждать водителей о поездках через зоны с низким уровнем выбросов, где некоторые транспортные средства ограничены. Они распространены в таких странах, как Германия, Франция, Нидерланды, Испания и Великобритания.