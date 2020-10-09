У столиці штату Аризона запускають повномасштабний проект безпілотного таксі компанії Waymo, яка є структурним підрозділом Google Alphabet, Inc.

Waymo, підрозділ технологій самокерованих автомобілів материнської компанії Google Alphabet, Inc, заявив, що почне пропонувати поїздки на мінівенах без присутності людей на борту у Феніксі.

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Протягом декількох тижнів Waymo планує відкрити доступ кожному, хто завантажує додаток для смартфона і хоче проїхатись в межах 50 квадратних миль від Фенікса.

Голова Waymo Джон Крафчик заявив під час конференції, що наразі компанія буде пропонувати лише поїздки на автомобілях без водія . Протягом кількох тижнів Waymo відновить обслуговування для більшої ділянки площею 100 квадратних миль у районі Фенікса, використовуючи мінівени Pacifica, виготовлені партнером Fiat Chrysler Automobiles. Деякі мікроавтобуси Waymo у Феніксі все ще матимуть службовців на борту.