В столице штата Аризона запускают полномасштабный проект беспилотного такси компании Waymo, которая является структурным подразделением Google Alphabet, Inc.

Waymo, подразделение технологий самоуправляемых автомобилей материнской компании Google Alphabet, Inc, заявило, что начнет предлагать поездки на минивэнах без присутствия людей на борту в Фениксе.

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В течение нескольких недель Waymo планирует открыть доступ каждому, кто загружает приложение для смартфона и хочет проехаться в пределах 50 квадратных миль от Феникса.

Председатель Waymo Джон Крафчик заявил во время конференции, что пока компания будет предлагать только поездки на автомобилях без водителя. В течение нескольких недель Waymo возобновит обслуживание для большего участка площадью 100 квадратных миль в районе Феникса, используя минивэны Pacifica, изготовленные партнером Fiat Chrysler Automobiles. Некоторые микроавтобусы Waymo в Фениксе все еще будут иметь служащих на борту.