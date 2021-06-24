У минулому році Great Wall Motors оголосила про покупку у General Motors потужностей в Індії і Таїланді. Тепер мова йде про завод в Бразилії.

Китайський автовиробник Great Wall Motors розглядає можливість придбання одного з заводів з виробництва Mercedes-Benz в Бразилії, оскільки компанія планує розширюватися за межами Китаю.

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Great Wall Motors і Daimler ведуть переговори про потенційні операції на суму кілька сотень мільйонів доларів, як стверджують добре знайомі з ситуацією особи. Представник Great Wall не зміг дати коментар. Представник Daimler заявила, що компанія продовжує вивчати різні варіанти подальшої долі заводу. Німецький автовиробник заявив в грудні, пославшись на складні ринкові умови, що припинить виробництво автомобілів в Бразилії. Компанія відкрила свій завод в Ірасемаполісе в 2016 році, щоб виробляти седан Mercedes-Benz C-Class і кросовер GLA.

Компанія інвестувала близько 120 мільйонів доларів в цей завод, виробнича потужність якого складає 20 000 автомобілів на рік.