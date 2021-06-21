Тюнінг від Mansory завжди був витонченим та оригінальним, але цього разу автомобіль вийшов напрочуд яскравим та помітним.

У словнику компанії Mansory немає поняття "занадто пафосний" - будь-який автомобіль німці при бажанні замовника перетворять на щось ще більш розкішне і грандіозне. Нещодавно портфоліо тюнера поповнив жовтий, як сонце, Mercedes-Benz G 63 AMG на прізвисько Gronos.

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Зовні "пройдисвіта" прикрашає розвинений кузовний обвіс з вуглепластика, який, по ідеї, повинен хоч і трохи, але покращувати його аеродинамічні характеристики. М'язисті арки, масивні боковини і численні декоративні накладки в цілому непогано узгоджуються з естетикою "Геліка".

Салон розкішного позашляховика так само рясніє жовтизною, як і екстер'єр, і лише рідкісні чорні акценти допомагають очам знайти орієнтир у просторі. Всюди видніється натуральна шкіра: нею обгорнутий навіть замок ременя безпеки, не кажучи про більш великі деталі.

Під капотом Mansory AMG G63 Gronos працює чотирилітрова бітурбо V8 на 850 к. с. і 1000 Нм крутного моменту. На спринт до першої стоні потрібно три з половиною секунди - на цілу секунду менше, ніж серійному G63.