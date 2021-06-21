Тюнинг от Mansory всегда был изящным и оригинальным, но на этот раз автомобиль получился на удивление ярким и заметным.

В словаре компании Mansory нет понятия "слишком пафосный" – любой автомобиль немцы при желании заказчика превратят в нечто еще более роскошное и грандиозное. Недавно портфолио тюнера пополнил желтый, как солнце, Mercedes-Benz G 63 AMG по прозвищу Gronos.

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Внешне "пройдоху" украшает развитый кузовной обвес из углепластика, который, по идее, должен хоть и немного, но улучшать его аэродинамические характеристики. Мускулистые арки, массивные боковины и многочисленные декоративные накладки в целом неплохо согласуются с эстетикой "Гелика".

Салон роскошного внедорожника также изобилует желтизной, как и экстерьер, и лишь редкие черные акценты помогают глазам найти ориентир в пространстве. Повсюду виднеется натуральная кожа: ею обернут даже замок ремня безопасности, не говоря о более крупных деталях.

Под капотом Mansory AMG G63 Gronos работает четырехлитровая битурбо V8 на 850 л. с. и 1000 Нм крутящего момента. На спринт до первой стони нужно три с половиной секунды – на целую секунду меньше, чем серийному G63.