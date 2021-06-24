В прошлом году Great Wall Motors объявила о покупке у General Motors мощностей в Индии и Таиланде. Теперь речь идет о заводе в Бразилии.

Китайский автопроизводитель Great Wall Motors рассматривает возможность приобретения одного из заводов по производству Mercedes-Benz в Бразилии, поскольку компания планирует расширяться за пределами Китая.

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Great Wall Motors и Daimler ведут переговоры о потенциальных операциях на сумму в несколько сотен миллионов долларов, как утверждают хорошо знакомые с ситуацией лица. Представитель Great Wall не смог дать комментарий. Представитель Daimler заявила, что компания продолжает изучать различные варианты дальнейшей судьбы завода. Немецкий автопроизводитель заявил в декабре, сославшись на сложные рыночные условия, что прекратит производство автомобилей в Бразилии. Компания открыла свой завод в Ирасемаполисе в 2016 году, чтобы производить седан Mercedes-Benz C-Class и кроссовер GLA.

Компания инвестировала около 120 миллионов долларов в завод, производственная мощность которого составляет 20 тысяч автомобилей в год.