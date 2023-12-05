Серія відеоігор не оновлювалась вже близько десятиліття, але шанувальникам доведеться ще почекати до 2025 року, щоб пограти у шосту версію.

Grand Theft Auto V, остання повністю перероблена версія серії відеоігор, вийшла близько десяти років тому, а найпопулярнішим новим спортивним автомобілем був C6 Corvette 427.

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Незважаючи на постійні оновлення та новий вміст після свого дебюту в 2013 році, франшиза Rockstar виглядає дещо застарілою. На щастя, його продовження – відповідно назване Grand Theft Auto VI – уже на шляху з чіткішими візуальними ефектами та більш цікавим сюжетом.

Дія нової гри, представленої в блискучому трейлері, розгортається у Вайс-Сіті, місцевості, яка буде знайома кожному, хто грав у однойменний GTA III. Проте дія шостої частини ігрової саги розгортається в сучасності, і такі класичні пригоди, як вуличні захоплення та вторгнення на квадроциклах також передбачені.

Історія розповідає про нову головну героїню на ім’я Люсія, яку звільнили з в’язниці на початку гри. Вона є першою жіночою героїнею франшизи, і, схоже, історія буде йти за розповіддю про Бонні та Клайда, коли вона намагається втекти від влади та не повернутися знову до в’язниці.