Серия видеоигр не обновлялась уже около десятилетия, но поклонникам придется еще подождать до 2025 года, чтобы поиграть в шестую версию.

Grand Theft Auto V, последняя полностью переработанная версия серии видеоигр, вышла около десяти лет назад, а самым популярным новым спортивным автомобилем был C6 Corvette 427.

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Несмотря на постоянные обновления и новый контент после своего дебюта в 2013 году, франшиза Rockstar выглядит несколько устаревшей. К счастью, его продолжение – соответственно названное Grand Theft Auto VI – уже на пути с более четкими визуальными эффектами и более интересным сюжетом.

Действие новой игры, представленной в блестящем трейлере, разворачивается в Вайс-Сити, местности, которая будет знакома каждому, кто играл в одноименный GTA III. Однако действие шестой части игровой саги разворачивается в современности, и такие классические приключения, как уличные захваты и вторжения на квадроциклах также предусмотрены.

История рассказывает о новой главной героине по имени Люсия, которую освободили из тюрьмы в начале игры. Она является первой женской героиней франшизы, и, похоже, история будет следовать рассказу о Бонни и Клайде, когда она пытается сбежать от власти и не вернуться обратно в тюрьму.