Сообщается, что события Grand Theft Auto VI будут происходить в выдуманном Майями, главную роль исполнит женщина.

Grand Theft Auto VI станет уникальной игрой, но она будет знакома фанатам франшизы. Согласно сообщениям, в долгожданной игре появится первый в серии женский персонаж, и она вернется в одно из знакомых мест франшизы.

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В широкомасштабном отчете Bloomberg внутренние источники Rockstar Games сообщили, что действие последнего дополнения к франшизе Grant Theft Auto будет происходить в вымышленной версии Майами и его окрестностях. Хотя дополнительные подробности не были обнародованы, это означает возвращение сериала во штат Флорида, ранее называвшийся во вселенной GTA Vice City.

Хотя ожидается, что карта игры будет массивной, она не так огромна как хотелось бы. Это потому что первоначальным намерением студии было создать огромную карту с несколькими территориями по модели больших частей Северной и Южной Америки. Расчеты в индустрии игр, в частности в Rockstar, по трудовым отношениям заставили студию ослабить свои амбиции и уменьшить основную карту до более управляемого размера. Однако, как и в случае с GTA V, студия планирует постоянно обновлять свою будущую игру, чтобы со временем добавлять новые миссии и города, что, как надеется руководство студии, позволит меньше полагаться на перегруз своих сотрудников.

Решение сделать одним из главных героев игры женщину также рекламируется как признак улучшения студии. Источники в Rockstar Games сообщили, что персонаж будет одним из двух главных героев, которые станут центром истории об ограблении банка по мотивам Бонни и Клайда.

Студия, по-видимому, уважительно относится к женской героине — латиноамериканке, которая пообещала больше не бросать шуток о маргинализированных группах, в отличие от предыдущих игр серии. Это будет большим шагом для студии, которую критиковали за объективизацию женщин и отношение к ним как к одноразовым игрушкам в предыдущих играх франшизы.

Сообщается, что предстоящая игра когда-то содержала игровой режим Cops 'n' Crooks, в котором команды полиции и преступников играли друг против друга. Однако режим был отменен из-за того, что он был «глухим» после расплаты за полицейское насилие после убийства Джорджа Флойда.

К сожалению, игрокам все равно придется подождать, прежде чем узнать, что такое Grand Theft Auto VI. Отраслевые аналитики ожидают, что игра будет выпущена между апрелем 2023 и мартом 2024 года, но некоторые считают, что это может занять еще больше времени, прежде чем она попадет на полки игровых магазинов.