Повідомляється, що події Grand Theft Auto VI відбуватимуться у вигаданому Маямі, головну роль гратиме жінка.

Grand Theft Auto VI стане унікальною грою, але вона також буде знайома фанатам франшизи. Згідно з повідомленнями, у довгоочікуваній грі з’явиться перший у серії жіночий персонаж, і вона повернеться до одного зі знайомих місць франшизи.

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У широкомасштабному звіті Bloomberg внутрішні джерела Rockstar Games повідомили, що дія останнього доповнення до франшизи Grant Theft Auto відбуватиметься у вигаданій версії Маямі та його околиць. Хоча додаткові подробиці не були оприлюднені, це означає повернення серіалу до Флориди, яке раніше називалося у всесвіті GTA «Vice City».

Хоча очікується, що карта гри буде масивною, вона не така величезна, як комусь би хотілось. Це тому, що початковим наміром студії було створити величезну карту з кількома територіями за моделлю великих частин Північної та Південної Америки.

Розрахунки в індустрії ігор, зокрема в Rockstar, щодо трудових відносин змусили студію послабити свої амбіції та зменшити основну карту до більш керованого розміру. Однак, як і у випадку з GTA V, студія планує постійно оновлювати свою майбутню гру, щоб з часом додавати нові місії та міста, що, як сподівається керівництво студії, дозволить їй менше покладатися на перевантаження своїх співробітників.

Рішення зробити одним із головних героїв гри жінку також рекламується як ознака того, що студія покращилася. Джерела в Rockstar Games повідомили, що персонаж стане одним із двох головних героїв, які стануть центром історії про пограбування банку, за мотивами Бонні та Клайд.

Студія, мабуть, шанобливо ставиться до жіночої героїні, латиноамериканці, яка пообіцяла більше не кидати жартів про маргіналізовані групи, на відміну від попередніх ігор серії. Це буде великим кроком для студії, яку критикували за об’єктивізацію жінок і ставлення до них як до одноразових іграшок у попередніх іграх франшизи.

Повідомляється, що майбутня гра колись містила ігровий режим Cops 'n' Crooks, у якому команди поліції та злочинців грали одна проти одної. Однак режим було скасовано через те, що він був «глухим» після розплати за поліцейське насильство, спричинене вбивством Джорджа Флойда.

На жаль, гравцям все одно доведеться почекати, перш ніж дізнатися, що таке Grand Theft Auto VI . Галузеві аналітики очікують, що гра буде випущена між квітнем 2023 року та березнем 2024 року, але деякі вважають, що це може зайняти ще більше часу, перш ніж вона буде готова потрапити на полиці ігрових магазинів.