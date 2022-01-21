Що таке супорт, навіщо він потрібен, як влаштований і чим небезпечний його вихід з ладу - відповідаємо на головні питання про один з найважливіших вузлів гальмівної системи.

Несправності у гальмівній системі небезпечне явище. Однак позитив у тому, що несправність гальм зазвичай з’являється не одномоментно, а поступово. Якщо автомобіль втратив “накат”», скрегоче при натисканні педалі гальм, або сама педаль втратила пружність і стала “ватною” - це ознаки серйозних несправностей у гальмівній системі. У переважній більшості таких симптомів винен саме несправний супорт.

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Що таке супорт

Супорт - один вузлів гальмівної системи автомобіля, який є пристроєм, що притискає гальмівні колодки до гальмівного диска після натискання на педаль гальма. Насправді, супорт одна з найважливіших механічних деталей гальмівної системи, яка поряд з іншими деталями відповідає за ефективне уповільнення автомобіля під час гальмування.

Фактично він є пристроєм з поршнів, підключених до гідравлічної частини гальмівної системи, до яких кріпляться гальмівні колодки. Коли водій тисне на педаль гальма, магістралями гальмівної системи до супорту під тиском подається гальмівна рідина. Вона натискає на поршень, який у свою чергу виходить із корпусу супорта і тисне на гальмівні колодки, притискаючи їх до диска.

Як влаштований супорт

Незважаючи на важливу функцію, конструктивно супорт влаштований не так вже й складно. Він являє собою пристрій з поршня або кількох поршнів, підключених до гідравлічної системи гальм, до яких кріпляться гальмівні колодки. Розташування та кількість гальмівних колодок, а також спосіб кріплення супорта до маточини можуть відрізнятися. Але загальний пристрій у всіх систем практично ідентичний і складається з:

Корпуса

Циліндрів з поршнем або кількома поршнями

Напрямних

Пильовиків

Ущільнювальних кілець поршня

Гальмівних колодок

Гальмівних магістралей зі штуцерами

Пружин

Плаваючої скоби.



Види супортів

Залежно від конструкції супорта поршень, який надає тиск на колодку, може бути не один. Іноді використовують два або більше. А від розташування поршнів у супорті залежить і різновид вузла.

Супорт буває двох видів:

Фіксований. Якщо поршні в супорті стоять з обох боків диска, він називається фіксованим. Конструктивно такий супорт має металевий корпус, в якому симетрично розташовані кілька циліндрів. У кожному є поршні. Рухаючись вони притискають обидві колодки до диска одночасно. При цьому сам корпус супорта жорстко кріпиться до деталей підвіски. А у стані спокою колодки усередині супорта утримують спеціальні пружини.

З плаваючою скобою. Якщо поршні в супорті встановлені тільки з внутрішньої сторони гальмівного диска, це зазвичай супорт з плаваючою скобою. У цьому випадку поршень або поршні тиснуть лише на внутрішню колодку. Під їх впливом колодка притискається до диска, а скоба рухається напрямними і притискає другу зовнішню колодку. Це найпростіша конструкція, яка використовується на більшості бюджетних автомобілів, оскільки у виробництві обходиться значно дешевше. Однак такі супорти поступаються фіксованим за ефективністю.

Передній та задній супорт: у чому різниця

Насправді серйозних відмінностей між ними немає, тому що і на передній, і на задній осі супорти діють за однаковим принципом. Проте існують невеликі розбіжності у нюансах через адаптацію до різних умов роботи. Супорти, розташовані на задній осі, трохи перероблені, оскільки повинні працювати і зі стоянковим гальмом. Задні супорти трохи менші передніх за габаритами і мають трохи складнішу конструкцію, оскільки до них підходить додатковий привід від гальма стоянки. Відповідно, через конструктивні особливості деталей, встановити передній супорт замість заднього і навпаки — не вийде.

Коли потрібна заміна або ремонт гальмівного супорта

Супорт, як і будь-яка інша деталь в автомобілі, має властивість зношуватися та виходити з ладу. У наступному розділі ми розповімо про найпоширеніші несправності та причини, які можуть викликати їх. А зараз звернемо увагу на основні ознаки несправностей супортів.

Скрип при гальмуванні

Скрип при гальмуванні може бути ознакою проблем з гальмами. Наприклад, якщо на диски потрапив пісок або зносилися колодки. Але якщо ви знаєте, що не заїжджали на грунт, а колодки у вас свіжі і змінювалися зовсім недавно, скрип при гальмуванні може вказувати на проблеми з супортами.

Течія гальмівної рідини

Ще одна ознака несправності — поява слідів гальмівної рідини на дисках або плям на землі в районі коліс. Взагалі витік гальмівної рідини може виникнути в будь-якій області гальмівних шлангів і магістралей, проте часто це відбувається в області приєднання трубок до супортів.

Заклинювання та “прихоплення” гальм

Іноді супорти спрацьовують на стискування, притиснувши колодки до диска, і не повертаються у вихідне положення після. Це перша ознака того, що у деталі міг закиснути поршень або напрямні. Або розслоївся зсередини гальмівний шланг.

М'яка педаль гальма

Ще один симптом, який може вказувати на різні проблеми з гальмівною системою, але також є однією з головних ознак несправності супортів.

Перегрів

Ще однією ознакою несправності супортів може бути перегрівання гальм. Причому як колодок та дисків, так і гальмівної рідини.

Нерівномірний знос колодок

Ще одна ознака, що вказує на несправність супортів, зокрема проблеми з поршнем або направляючими.

Причини несправності супортів

Тож які ж несправності можуть бути у супорта і якими причинами вона може бути викликана? У принципі, найпоширеніша несправність супортів: втрата рухливості поршня або направляючих скоби супорта. А ось причини цієї несправності можуть відрізнятись. Вони можуть бути викликані такими факторами: