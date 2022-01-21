Что такое суппорт, зачем он нужен, как устроен и чем опасен его выход из строя – отвечаем на главные вопросы об одном из важнейших узлов тормозной системы.

Неисправности в тормозной системе опасны. Однако позитив в том, что неисправность тормозов обычно появляется не сиюминутно, а постепенно. Если автомобиль потерял "накат", скрежещет при нажатии педали тормозов, или сама педаль потеряла упругость и стала "ватной" – это признаки серьезных неисправностей в тормозной системе. В подавляющем большинстве таких симптомов виноват именно неисправный суппорт.

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Что такое суппорт

Супорт – один узлов тормозной системы автомобиля, являющийся устройством, прижимающим тормозные колодки к тормозному диску после нажатия на педаль тормоза. На самом деле, суппорт одна из важнейших механических деталей тормозной системы, которая наряду с другими деталями отвечает за эффективное замедление автомобиля при торможении.

Фактически он представляет собой устройство из поршней, подключенных к гидравлической части тормозной системы, к которым крепятся тормозные колодки. Когда водитель жмет на педаль тормоза, по магистралям тормозной системы к суппорту под давлением подается тормозная жидкость. Она нажимает на поршень, который в свою очередь выходит из корпуса суппорта и давит на тормозные колодки, прижимая их к диску.

Как устроен суппорт

Несмотря на важную функцию, конструктивно суппорт устроен не так уж сложно. Он представляет собой устройство из поршня или нескольких поршней, подключенных к гидравлической системе тормозов, к которым крепятся тормозные колодки. Расположение и количество тормозных колодок, а также способ крепления суппорта к ступице могут отличаться. Но общее устройство у всех систем практически идентично и состоит из:

Корпуса

Цилиндр с поршнем или несколькими поршнями

Направляющих

Пыльников

Уплотнительные кольца поршня

Тормозных колодок

Тормозных магистралей со штуцерами

Пружин

Плавающая скоба.

Виды суппортов

В зависимости от конструкции суппорта поршень, оказывающий давление на колодку, может быть не один. Иногда используют два или больше. А от расположения поршней в суппорте зависит и разновидность узла.

Суппорт бывает двух видов:

Фиксированный. Если поршни в суппорте стоят по обе стороны диска, он называется фиксированным. Конструктивно такой суппорт имеет металлический корпус, в котором расположены симметрично несколько цилиндров. В каждом есть поршни. Двигаясь, они прижимают обе колодки к диску одновременно. При этом сам корпус суппорта жестко крепится к деталям подвески. А в покое колодки внутри суппорта удерживают специальные пружины.

С плавающей скобой. Если поршни в суппорте установлены только с внутренней стороны тормозного диска, это обычно суппорт с плавающей скобой. В этом случае поршень или поршни давят только на внутреннюю колодку. Под их воздействием колодка прижимается к диску, а скоба двигается направляющими и прижимает вторую наружную колодку. Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей, поскольку в производстве обходится гораздо дешевле. Однако такие суппорты уступают фиксированным по эффективности.

Передний и задний суппорт: в чем разница

На самом деле серьезных отличий между ними нет, потому что и на передней, и на задней оси суппорты действуют по одинаковому принципу. Однако существуют небольшие разногласия в нюансах из-за адаптации к разным условиям работы. Суппорты, расположенные на задней оси, несколько переделаны, поскольку должны работать и со стояночным тормозом. Задние суппорты немного меньше передних по габаритам и имеют более сложную конструкцию, поскольку к ним подходит дополнительный привод от стояночного тормоза. Соответственно, из-за конструктивных особенностей деталей, установить передний суппорт вместо заднего и наоборот — не получится.

Когда требуется замена или ремонт тормозного суппорта

Суппорт, как и любая другая деталь в автомобиле, обладает свойством изнашиваться и выходить из строя. В следующей главе мы расскажем о наиболее распространенных неисправностях и причинах, которые могут вызвать их. А теперь обратим внимание на основные признаки неисправностей суппортов.

Скрип при торможении

Скрип при торможении может являться признаком проблем с тормозами. К примеру, если на диски попал песок или износились колодки. Но если вы знаете, что не заезжали на грунт, а колодки у вас свежие и сменялись совсем недавно, скрип при торможении может указывать на проблемы с суппортами.

Протекание тормозной жидкости

Еще один признак неисправности – появление следов тормозной жидкости на дисках или пятен на земле в районе колес. Вообще, утечка тормозной жидкости может возникнуть в любой области тормозных шлангов и магистралей, однако часто это происходит в области присоединения трубок к суппортам.

Заклинивание и "прихват" тормозов

Иногда суппорты срабатывают на сжатие, прижав колодки к диску и не возвращаются в исходное положение после. Это первый признак того, что в детали мог закиснуть поршень или направляющие. Или расслоился изнутри тормозной шланг.

Мягкая педаль тормоза

Еще один симптом, который может указывать на разные проблемы с тормозной системой, но также является одним из главных признаков неисправности суппортов.

Перегрев

Еще одним признаком неисправности суппортов может служить перегревание тормозов. Причем как колодки и диски, так и тормозные жидкости.

Неравномерный износ колодок

Еще один признак, указывающий на неисправность суппортов, в частности, проблемы с поршнем или направляющими.

Причины неисправности суппортов

Так какие же неисправности могут быть у суппорта и какими причинами они не могут быть вызваны? В принципе, самая распространенная неисправность суппортов: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться. Они могут быть вызваны следующими факторами: