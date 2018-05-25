Такий собі "пік-бек". Чи "хетч-ап".

Британці – відомі любителі тюнінгу. Хоча у данному випадку мова йде, скоріше, про повноцінний кастом. Адже спортивний хетчбек Civic Type R перетворили на неймовірну річ – пікап.

Проект був створений групою фахівців інжинірингового відділення заводу Хонди в британському Суїндоні спільно з представниками команди Synchro Motorsport. З благословіння Honda, звичайно. Результатом їх роботи став Civic Type R Pickup Truck.

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Хетчу Civic Type R останнього покоління відрізали задню частину даху, видалили задні сидіння і заварили двері. Від кришки багажника залишили рівно стільки, скільки потрібно для кріплення спойлера, а решти – позбулись. Кузов пікапа вимостили гофрованим алюмінієм, посиливши трубчатим каркасом.

Британці кажуть, що усі ці модифікації знизили вагу автомобіля, тож на прискорення до сотні він витрачає 5,7 секунди, максимальна швидкість сягає більш як 265 км/год. Побудований в єдиному екземплярі автомобіль буде допомагати працівникам заводу в Суїндоні по господарству. Також найближчим часом англійці збираються “прохватити” на своєму гротескному пікапі Нюрбургрінгом.

Фото: Honda Civic Type R Pickup Truck / Honda

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