Haval втратив дилера у Києві

Група компаній VIDI припинила співпрацю з брендом Haval. Про це повідомив співласник VIDI Віталій Джуринський. Серед головних причин він назвав значне зменшення продажів Haval, та, як наслідок, збитковість роботи, пише autoconsulting.com.ua

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За словами Віталія Джуринського: "За останні кілька років ми доклали багато зусиль, аби цього не відбулося, але є речі, на які ми не впливаємо, наприклад, маржинальність бренду на конкурентне середовище тощо. Були, звісно, речі, які на нашій стороні, і тут ми застосували увесь наявний у нас арсенал передових технологій та засобів. Але не допомогло. Наразі ми шукаємо йому заміну, ведемо перемовини з іншими брендами."

У цьому році вихід VIDI з дилерства Haval став найгучнішею подією на роздрібному ринку. Але показники китайських брендів, дійсно, дуже далекі від конкурентів і не залишають шансів окремим дилерам на продовження співпраці. У Haval була колись доволі розгалужена мережа дилерів, яка значно скоротилася після 2022 року. Згодом дилерська мережа у китайського виробника стабілізувалася. Проте втрата партнера у Київському регіоні - це не дуже добре для бренду.