Haval потерял дилера в Киеве

Группа компаний VIDI прекратила сотрудничество с брендом Haval. Об этом сообщил совладелец VIDI Виталий Джуринский. Среди главных причин он назвал значительное уменьшение продаж Haval, и, как следствие, убыточность работы, пишет autoconsulting.com.ua

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По словам Виталия Джуринского: "За последние несколько лет мы приложили много усилий, чтобы этого не произошло, но есть вещи, на которые мы не влияем, например, маржинальность бренда на конкурентную среду и тому подобное. Были, конечно, вещи, которые на нашей стороне, и здесь мы применили весь имеющийся у нас арсенал передовых технологий и средств. Но не помогло. Сейчас мы ищем ему замену, ведем переговоры с другими брендами."

В этом году выход VIDI из дилерства Haval стал самым громким событием на розничном рынке. Но показатели китайских брендов, действительно, очень далеки от конкурентов и не оставляют шансов отдельным дилерам на продолжение сотрудничества. У Haval была когда-то довольно разветвленная сеть дилеров, которая значительно сократилась после 2022 года. Впоследствии дилерская сеть у китайского производителя стабилизировалась. Однако потеря партнера в Киевском регионе - это не очень хорошо для бренда.