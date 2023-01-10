Ціни на автомобільний газ почали поступово зменшуватись

Середня ціна на скраплений газ за вихідні (6-9 січня) у мережах АЗС зменшилась на 0,18 грн/л — до 29,16 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,33 грн/л, до 29,66 грн/л. «Авіас», AMIC і «БРСМ-Нафта» знизили ціни на 20 коп./л. Крім того, на 40-88 коп./л здешевшав автогаз і в мережах KLO, UPG, «Рур груп», «Авантаж 7» і «Овіс».

Зміна роздрібних цін на АЗС із 6 по 9 січня, грн/л: