Цены на автомобильный газ начали постепенно снижаться.

Средняя цена на сжиженный газ за выходные (6-9 января) в сетях АЗС снизилась на 0,18 грн/л — до 29,16 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 0,33 грн/л до 29,66 грн/л. "Авиас", AMIC и "БРСМ-Нефть" снизили цены на 20 коп./л. Кроме того, на 40-88 коп./л подешевел автогаз и в сетях KLO, UPG, "Рур групп", "Авантаж 7" и "Овис".

Изменение розничных цен на АЗС с 6 по 9 января, грн/л: