Після збільшення податкового навантаження ціна пального продовжує поступово зростати. Лише за минулий тиждень автогаз на АЗС здорожчав на 1 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (14-21 жовтня) у мережах АЗС виросла на 1,01 грн/л — до 27,86 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1 грн/л і 1/,33 грн/л, до 28,27 і 28,53 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» ціна на продукт виросла на 1,28 грн/л, до 27,33 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» — на 1,15 грн/л, до 27,43 грн/л.

Крім того, на 0,4-1,6 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», VostokGaz, Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 14 по 21 жовтня, грн/л: